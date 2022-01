Mastercard krijgt boete van bijna 32 miljoen pond voor kartelvorming in Verenigd Koninkrijk

Kredietkaartbedrijf Mastercard heeft in Groot-Brittannië een boete van 31,56 miljoen pond (37,75 miljoen euro) gekregen omdat het kartelafspraken had gemaakt met vier andere bedrijven. Dat maakte de Britse regulator voor betaalsystemen (PSR) dinsdag bekend.

De zaak draait om prepaidkredietkaarten die lokale overheden gebruikten om uitkeringen te bezorgen aan mensen in kwetsbare situaties, zoals daklozen en asielzoekers. Het systeem werd ondersteund door Mastercard.

Maar tussen 2012 en 2018 maakten Mastercard, drie kaartuitgevers met Mastercard-licenties - Allpay, Advanced Payment Solutions en Prepaid Financial Services - en de financiële dienstverlener Sulion misbruik van het systeem. Ze spraken af dat ze elkaars klanten in de publieke sector niet zouden benaderen of proberen af te snoepen.

De betrokken bedrijven gaven in de loop van het onderzoek van PSR toe dat ze de wet hadden overtreden. De regulator legde de vijf firma’s nu boetes op, voor in totaal 33 miljoen pond. Het overgrote deel daarvan, 31,56 miljoen pond, is voor rekening van Mastercard.

“Deze zaak is bijzonder ernstig omdat het illegale kartel betekende dat er minder competitie en keuze was voor lokale overheden”, zegt PSR-topman Chris Hemsley. “Dit betekent dat ze mogelijk goedkopere of betere producten voor de meest kwetsbaren in de samenleving hebben misgelopen.”