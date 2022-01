Vier dagen na de vulkaanuitbarsting en de daaropvolgende vloedgolf in Tonga in de Stille Oceaan blijft de precieze omvang van de ramp nog steeds onduidelijk. Luchtbeelden tonen een enorme ravage, maar hulpacties verlopen moeizaam omdat het grootste vliegveld op het eiland bedekt is met puin. Geologen verbazen zich intussen over de kracht van de uitbarsting.