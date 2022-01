Microsoft koopt ontwikkelaar “Call of Duty” voor 69 miljard dollar

Activision Blizzard is de uitgever en ontwikkelaar van games zoals “Call of Duty”, “World of Warcraft”, “Overwatch”, “Diablo” en “Candy Crush”. Wereldwijd telt de groep bijna 10.000 werknemers.

Microsoft is bereid om 95 dollar te betalen per aandeel van het beursgenoteerde bedrijf. Het gaat om een premie van meer dan 45 procent op de slotkoers van Activision Blizzard van maandag. “Deze overname zal de groei van Microsofts gamingactiviteiten over mobiele toestellen, pc’s, consoles en de cloud heen versnellen”, luidt het.

Huidig CEO van Activision Blizzard, Bobby Kotick, blijft aan het hoofd staan. Hij is nochtans niet onbesproken sinds beschuldigingen van seksuele intimidatie in zijn bedrijf de kop op staken. Hij zal rapporteren aan Phil Spencer, die de gameactiviteiten van Microsoft leidt.

Eens de deal rond is, naar verwachting in 2023, wordt Microsoft naar eigen zeggen het op twee na grootste gamingbedrijf ter wereld volgens omzet, na het Chinese Tencent en het Japanse Sony. Het Amerikaanse concern is zelf al lange tijd actief in de gamingsector, met name met zijn spelconsole Xbox en succesreeks “Halo”, en bezit momenteel via uitgever Xbox Game Studios ook al meer dan twintig gameontwikkelaars.

Door Activision Blizzard in te lijven, breidt Microsoft zijn portefeuille uit met heel wat bekende spelreeksen. Het zou zo gevestigde waarden exclusief kunnen voorbehouden voor de Xbox, ten koste van onder andere rivalen Sony met zijn PlayStation en Nintendo met zijn Switch.

De overname van Activision Blizzard door Microsoft is de tweede miljardendeal in de gamingsector in evenveel weken. Vorige week maakte de uitgever van computergames Take-Two Interactive bekend dat het de ontwikkelaar van mobiele spellen Zynga wil inlijven voor zowat 11 miljard dollar.