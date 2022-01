Dante Brogno stapt om persoonlijke redenen op bij club MR-voorzitter Bouchez

Dante Brogno is niet langer hoofdcoach van eerstenationaler Francs Borains. De 55-jarige Italo-Belg verlaat de club uit de Borinage om persoonlijke redenen. Brogno was sinds de zomer van 2019 aan de slag bij de club van voorzitter Georges-Louis Bouchez.

Bouchez, vooral bekend als voorzitter van politieke partij MR, benadrukte op de clubwebsite dat er geen sportief motief was voor het vertrek van Brogno. Brogno was in het verleden ook coach van Sporting Charleroi, Olympic Charleroi, Union, Tubeke, La Louvière en FC Luik.

Francs Borains is na veertien speeldagen negende in de hoogste amateurdivisie.

