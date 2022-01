Hij ging overnachten bij ‘knuffelmeter’ R., maar kwam nooit meer thuis. Wat Dean Verberckmoes (4) overkomen is, tart alle verbeelding. De jongen uit Sint-Niklaas werd ontvoerd door Dave De Kock, die tien jaar in de gevangenis bleek te hebben gezeten voor de moord op een peuter, en dood teruggevonden tussen enkele betonblokken. Dit is wat we al weten over de zaak.