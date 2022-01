Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken pleit in telefoontje met Russische collega voor de “diplomatieke weg” voor conflict met Oekraïne

Het hoofd van de Amerikaanse diplomatie “heeft het belang benadrukt van het verder bewandelen van een diplomatieke weg om de spanningen glad te strijken ten gevolge van de erg zorgwekkende accumulatie van Russische troepen in en rond Oekraïne”, aldus woordvoerder Ned Price in een communiqué voor zijn baas naar Kiev vertrok.

Blinken “herhaalde het onwankelbaar engagement van de Verenigde Staten met betrekking tot de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne. Hij benadrukte dat bij elk overleg over de Europese veiligheid de NAVO-bondgenoten en de Europese partners, waaronder Oekraïne, moeten deelnemen”, aldus nog Ned Price.

Blinken zal woensdag ook afreizen naar Kiev om een ontmoeting te hebben met de Oekraïense president Volodymyr Zelenski en met zijn ambtgenoot Dmytro Kuleba. Hij zal er “het engagement van de VS voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne bevestigen”, zegt het State Department. Blinken wil ook medewerkers van de Amerikaanse ambassade in Oekraïne ontmoeten, om de noodplannen in geval van verdere escalatie toe te lichten.

Donderdag zal Blinken in Berlijn nog overleggen met Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Er zullen gezamenlijke inspanningen ter afschrikking van een Russische agressie tegen Oekraïne worden besproken, zo deelt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken mee.

Intussen is de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Annalena Baerbock, dinsdag op bezoek in Moskou. Ze sprak er onder meer met de Russische buitenlandminister Sergej Lavrov om te pleiten voor een snelle hervatting van de vredesonderhandelingen. Maandag had ze in Kiev ook al overleg met Zelenski en Kuleba.

Baerbock stelt voor om gesprekken op te starten in het zogenaamde Normandië-formaat: met Rusland, Oekraïne en de bemiddelaars Frankrijk en Duitsland. Maar Rusland wil daar voorlopig niet op ingaan. “Wij wachten op de ons beloofde antwoorden voor de onderhandelingen worden voortgezet”, zei Lavrov. Rusland eist meer bepaald de stopzetting van de uitbreiding van de NAVO naar het oosten en dat Oekraïne geen lid wordt van het bondgenootschap.

Stoltenberg wil nieuw overleg

En ook secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg wil opnieuw actie ondernemen. “Vandaag heb ik Rusland en alle bondgenoten van de NAVO uitgenodigd voor een serie bijeenkomsten van de NAVO-Ruslandraad in de nabije toekomst om tegemoet te komen aan onze bezorgdheden, maar ook om te luisteren naar de bezorgdheden van Rusland en om te proberen een oplossing te vinden om uit de crisis te geraken”, zei het hoofd van de NAVO op een persconferentie met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz.

De geallieerden zijn bereid schriftelijke voorstellen op tafel te leggen en constructief resultaten na te streven, zei de Noor. Daarbij kan het gaan om de reductie van risico’s bij militaire activiteiten, om meer transparantie en verbetering van de gesprekskanalen.

De laatste weken zijn de diplomatieke inspanningen omtrent Oekraïne verveelvoudigd. Zo was er vorige week woensdag de eerste NAVO-Ruslandraad sinds 2,5 jaar.