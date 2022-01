Alle leraren én leerlingen van basisschool in quarantaine, behalve Tony: “Het is eigenaardig”

Machelen-aan-de-Leie

Een akelige leegloop bij basisschool Leiebloem in het Oost-Vlaamse Machelen. Turnleraar Tony De Bel (60) is er de ‘last man standing’ na een hevige besmettingsgolf. Door een positieve sneltest moesten dinsdagmiddag de laatste overgebleven leraren en leerlingen in quarantaine. Woensdag komt één enkele klas terug, en is Tony als enige aanwezig om les te geven. “We beginnen met anderhalf uur sport”, aldus de turnleraar.