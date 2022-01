Wake voor kleuter Dean (4) in Sint-Niklaas op initiatief van inwoonster

LEES OOK. Vier dagen lang verzon Dave De Kock smoesjes, ook zijn vriendin was niet eerlijk: reconstructie van de verdwijning van Dean (4)

Via Facebook kondigt Saïna Van den Hende, inwoonster van Sint-Niklaas de bijeenkomst in het centrum aan. Aan Belga legt ze haar bedoeling uit: “Ik merk dat er in Sint-Niklaas enorm meegeleefd wordt. Die solidariteit wil ik samenbrengen. Ik hoop op een wake met heel veel respect. We willen de mama laten zien dat we haar steunen.” Teksten, tekeningen, knuffels en kaarsjes zijn welkom. De bijeenkomst is goedgekeurd door de stad Sint-Niklaas.

Iets na 18.00 uur kwamen al een honderdtal mensen samen op de Grote Markt. Ze legden kaarsjes, knuffels en ballonnen neer voor de kleine jongen. Onder de aanwezigen zijn ook enkele politici. Zo is bijvoorbeeld Vooruit-voorzitter Conner Rousseau, zelf afkomstig uit Sint-Niklaas, aanwezig.

In de Dalstraat in Sint-Niklaas had de moeder Elke Verberckmoes haar zoon voor het laatst gezien op woensdag 12 januari. Dean woonde met zijn moeder en zus in Verrebroek, deelgemeente van Beveren.

