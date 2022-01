New Yorks ex-burgemeester Bill de Blasio geen kandidaat voor gouverneurschap

Voormalig burgemeester Bill de Blasio van New York gaat zich geen kandidaat stellen voor het gouverneurschap van de staat New York. Dat heeft hij dinsdag laten weten. De tweevoudig burgemeester gaf voor de rest weinig details over zijn besluit.

“Ik ga me niet verkiesbaar stellen voor het gouverneurschap van de staat New York, maar ik ga elke vezel van mijn wezen wijden aan het bestrijden van de ongelijkheid in de staat,” zei de Blasio in een videoboodschap. “We hebben samen veel werk te doen.”

De Blasio gaf toe dat hij niet altijd de meest populaire burgemeester was, maar hij kan naar eigen zeggen een waslijst aan successen afvinken, zoals inkomensafhankelijke huisvesting, politiehervorming en het indijken van de coronapandemie. “We heb bewezen dat we samen grote veranderingen kunnen realiseren, klonk het.

Huidig gouverneur van New York Kathy Hochul verving de vorig jaar in ongenade gevallen ex-gouverneur Andrew Cuomo.