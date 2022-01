Rode Kruis waarschuwt voor tekort aan medisch materiaal in noorden van Ethiopië

Artsen in de door oorlog verscheurde regio Tigray in Ethiopië zijn gedwongen om chirurgische handschoenen te recycleren en zout te gebruiken om wonden te ontsmetten wegens een tekort aan medische voorraden. Dat heeft het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) dinsdag gezegd.

Noord-Ethiopië gaat nu al 14 maanden gebukt onder gevechten tussen rebellen en regeringsgezinde troepen. Het conflict heeft inmiddels duizenden levens gekost en miljoenen mensen zijn hun huizen ontvlucht. Het door de rebellen gecontroleerde Tigray is nu onderworpen aan een “de facto blokkade” die de regio in een ernstige humanitaire crisis heeft gestort, aldus de VN.

“In Tigray wordt materiaal voor eenmalig gebruik, zoals handschoenen, chirurgisch materiaal en thoraxslangen, gewassen en opnieuw gebruikt, waardoor het risico op infectie toeneemt”, waarschuwt Apollo Barasa, de gezondheidscoördinator van het ICRC voor Ethiopië. “Op sommige plaatsen hebben dokters ontsmettingsmiddel vervangen door zout om wonden schoon te maken. Patiënten krijgen vervallen medicijnen, zuurstofproductiesystemen werken niet meer naar behoren en sommige gezondheidsvoorzieningen kunnen zelfs geen routinevaccinaties meer toedienen,” voegt hij eraan toe.

In de naburige regio Amhara zijn er ziekenhuizen die de deuren hebben moeten sluiten omdat ze wegens een gebrek aan medicijnen, water of elektriciteit niet meer in staat zijn om chronisch zieke patiënten in leven te houden, aldus nog het ICRC. Het comité zegt zich veel zorgen te maken over deze tekorten en waarschuwt dat de artsen voor verschrikkelijke beslissingen staan.

“Hels”

Vorige week beschreef het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, zelf uit Tigray afkomstig, de situatie in de regio als “hels”. Volgens hem verhindert de Ethiopische federale regering dat geneesmiddelen de bevolking bereiken. In een reactie riep Addis Abeba op tot een “strafrechtelijk onderzoek” tegen hem en beschuldigden de autoriteiten de WHO-topman ervan de rebellen van het Tigray People’s Liberation Front (TPLF) te steunen. Die partij regeerde Ethiopië bijna 30 jaar totdat de huidige premier en Nobelprijswinnaar voor de vrede in 2019, Abiy Ahmed aan de macht kwam.

In november 2020 stuurde Abiy het federale leger naar Tigray om de regionale autoriteiten van de TPLF, die zijn gezag al maanden betwistten en die hij beschuldigde van aanvallen op militaire bases, te verjagen. Hij beloofde een bliksemoverwinning, maar meer dan een jaar later heerst er nog altijd oorlog. Het geweld gaat gepaard met mishandelingen, moorden en een dreigende hongersnood. Vorige week verklaarde de VN dat sinds januari al zeker 108 burgers omkwamen bij luchtaanvallen in Tigray.