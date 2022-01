“Het is een ongeschreven wet: dit doe je niet”: foto die hoogste prijs won, ligt nu zwaar onder vuur

De Noorse natuurfotograaf Terje Kolaas kreeg voor zijn foto van een groep rietganzen de hoogst mogelijke eer in zijn vakgebied: de ‘Nature Photographer of the Year 2021’-prijs. Maar volgens vakgenoten heeft de ganzen met zijn drone opgejaagd om het perfecte beeld te krijgen. “Het is een ongeschreven wet in de natuurfotografie: de natuur verstoren voor een foto, dat doet je niet.”

Het is voor een ongetraind oog zonder twijfel een knap beeld: een grote vlucht ganzen steekt fel af tegen een maagdelijk wit sneeuwlandschap. In de achtergrond is te zien hoe de rest van de troep uitrust. Opvallend: het hele beeld is scherp, ook de ganzen op de achtergrond. Dat wijst erop dat het beeld gemaakt werd met een groothoeklens. Vanuit dat perspectief fotograferen kan enkel vanuit de lucht, met een drone dus.Al snel werden er vragen gesteld op allerlei gespecialiseerde fora en sites. “Het is dan wel een prachtig beeld, maar ik zie vooral verstoring van de natuur”, zegt de Nederlandse natuurfotograaf Jan Vermeer. “Omdat de ganzen op de voorgrond best groot op de foto staan, moet die drone daar enorm dichtbij hebben gehangen. Ook zijn de vogels duidelijk opgejaagd. Een foto die prijzen wint, moet een voorbeeldfunctie hebben. Dieren opjagen voor een mooi plaatje mogen we niet stimuleren.”Belgisch natuurfotograaf Tom Linster spreekt zelfs van een ronduit gevaarlijke situatie. “Ik heb dezelfde drone, en om dit beeld te maken moet het toestel enorm dicht bij de vogels gevlogen hebben. Het risico op botsingen is in zulke situaties zeer reëel.” Ook volgens hem is duidelijk te zien hoe de vogels opgejaagd werden. “De dieren op de grond hebben allemaal een geheven kop; dat toont aan dat ze gealarmeerd zijn. De vogels in vlucht vliegen kriskras door elkaar, wat wijst op paniek. Objectief gezien is dit een heel knappe foto, maar het is een ongeschreven wet in de natuurfotografie: verstoor de dieren niet.” Volgens Linster voelen natuurfotografen almaar meer druk om elkaar te overklassen, onder meer door dit soort wedstrijden. In dit geval ging de Noorse fotograaf een stap te ver.