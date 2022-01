VROLIJKE VREKKEN. Zo start je écht met beleggen: “Als je even niet oplet, gaat de helft naar de bank”

De trouwe fans van Vrolijke Vrekken zaten al op hete kolen, en nu is hij er eindelijk: de praktische gids voor de Beginnende Belegger. Waarin investeer je best? Kies je aandelen of fondsen? Doe je het alleen of via je bank? En hoe weet je of het veilig is? In deze aflevering leggen Ewoud en Kristof het allemaal haarfijn uit. Met hulp van een zéér deskundige expert, die net zijn boosterprik heeft gekregen...