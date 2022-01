Het leven is er zo ongezond dat men hier een nieuwe hoofdstad uit de grond trekt, maar daar moeten de dieren voor wijken

De plannen zijn al drie jaar af, en dinsdag gaf ook het Indonesische parlement definitief groen licht voor de bouw van een gloednieuwe hoofdstad. Dat was dringend nodig want de huidige hoofdstad Jakarta barst niet alleen uit haar voegen, maar zinkt ook steeds sneller weg. Toch is er kritiek op het miljardenproject. De nieuwe hoofdstad moet verrijzen op Borneo, het eiland waar orang-oetans en neusapen leven.