Geen hogere kans op hartaandoeningen bij mRNA-vaccins

Personen onder de 75 jaar die een mRNA-vaccin kregen, lopen geen groter risico op cardiovasculaire problemen, zoals een hartaanval, een beroerte of een longembolie. Dat blijkt dinsdag uit een studie van het Franse geneesmiddelenagentschap ANSM.

De Franse studie onderzocht personen tussen 18 en 74 jaar, al dan niet gevaccineerd, die tussen 27 december 2020 en 20 juli 2021 in het ziekenhuis werden opgenomen voor een hartinfarct, een herseninfarct of -bloeding of een longembolie.

Uit de resultaten blijkt dat personen die een mRNA-vaccin (Pfizer en Moderna) kregen, geen verhoogd risico liepen op cardiovasculaire aandoeningen die tijdens de eerste drie weken na vaccinatie kunnen voorkomen.

Maar bij vaccins gebaseerd op het adenovirus, zoals de vaccins van AstraZeneca en Janssen, wijzen de onderzoekers op “een licht verhoogde kans op een hartinfarct en een longembolie bij volwassenen tijdens de twee weken na vaccinatie.” Ook andere internationale studies kwamen eerder tot deze conclusie.

Uit een andere Franse studie bij mensen tussen 12 en 50 jaar, bleek dat de vaccins van Pfizer en vooral Moderna het risico op myocarditis (ontsteking van de hartspier) of pericarditis (ontsteking van het hartzakje) verhoogden binnen zeven dagen na vaccinatie. Mannen jonger dan 30 jaar zouden een nog grotere kans lopen.