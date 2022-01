Socialist Montebourg gaat kandidatuur Franse presidentsverkiezingen intrekken

Montebourg zal dinsdagavond of woensdag via sociaalnetwerksites een video verspreiden waarin hij uitlegt dat hij de handdoek in de ring gooit. Er zal geen oproep komen om zich achter een andere kandidaat te scharen.

Met een terugtrekking van Montebourg telt het versplinterde linkse kamp nog altijd vijf kandidaten voor het Franse presidentschap. De bekendste en ook grootste kanshebbers uit het linkse veld zijn Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot en Anne Hidalgo. In peilingen krijgen ze tussen vier en negen procent van de stemmen.