Zo erg hakt corona er in op de werkvloer: “Overheid moet nationaal noodplan opstellen”

Uit een bevraging van werkgeversorganisatie VOKA bij 700 bedrijven blijkt dat momenteel gemiddeld 6 procent van de werknemers afwezig is. De meesten door corona, want in ‘normale’ tijden kampen bedrijven met een absenteïsme van circa 2 procent. De ene sector is al meer getroffen dan de andere. Zo noteert de voedingsindustrie afwezigheidscijfers boven de 8 procent. “In sectoren waar mensen op de werkvloer aanwezig moeten zijn, liggen de cijfers hoger”, zegt de woordvoerder van VOKA.

Driekwart van de grote ondernemingen – met meer dan 500 werknemers – heeft noodplannen klaar om met corona om te gaan. Het gaat bijvoorbeeld over het vertragen van de band in een fabriek. Bij kleine bedrijven heeft slechts 15 procent een noodplan. In 13 op de 100 bedrijven is nu zo’n plan geactiveerd.

“Het lijkt erop dat een complete stilstand van de economie vermeden wordt”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van VOKA. “Toch moeten we ons voorbereiden op het slechtste scenario, waarbij meerdere bedrijven of sectoren uitvallen. De overheid moet een nationaal noodplan opstellen dat bedrijven de nodige flexibiliteit geeft om acuut personeelsuitval op te vangen.” (jvde)