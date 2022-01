Na iets meer dan een week is het onderwijs alweer aan het kraken onder de vele coronabesmettingen en quarantaines. Klassen, graden en zelfs volledige scholen doen de deuren dicht. In tegenstelling tot vóór de kerstvakantie gaat het virus nu vooral rond in het middelbaar. “Dit zal opnieuw tot leervertraging leiden”, zegt onderwijseconoom Kristof De Witte.