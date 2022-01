Familie gaf Dave De Kock tweede kans na dodelijke mishandeling peuter: “We dachten écht dat hij een goeie gast was geworden”

Dave De Kock tijdens zijn rechtszaak voor de dodelijke mishandeling op peuter Miguel in 2008.

Het begon op zijn 16de met een verslaving aan drugs en pillen. Nog geen vier jaar later kreeg Dave De Kock (34) de maximumstraf voor de dodelijke mishandeling van een tweejarig kindje. Een psychopaat met een “sadistische ingesteldheid”, zo omschreef een psychiater hem. Maar zijn eigen familie gaf de ontvoerder van Dean (4) na zijn vrijlating een tweede kans, en die leek hij ook te grijpen. Tot nu. “We dachten écht dat hij een goeie gast was geworden. Hadden we dan zo’n verkeerd beeld van hem?”