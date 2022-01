Fans laten voetbal niet vallen: Operatie Propere Handen heeft geen invloed op interesse, wél op imago van het voetbal

Zwart geld, retrocommissies, corruptie, matchfixing... En toch laat een heel grote meerderheid van de voetbalfans het voorlopig niet aan hun hart komen. Liefst 83 procent van de Belgische voetballiefhebbers toont nog geen afkeer en zal nog even veel naar het stadion trekken of ons voetbal op tv volgen. Dat blijkt uit een enquête van Ipsos in opdracht van Het Nieuwsblad.

De enquête werd uitgevoerd bij 1.538 Belgen, gelijkwaardig verdeeld over geslacht, regio en leeftijdsgroepen. Niet alle ondervraagden waren uiteraard voetballiefhebbers of toonden zich op de hoogte van de operatie Propere Handen. Zij die dat wel zijn, stelden onze voetbalbonzen enigszins gerust: de grote meerderheid keert het voetbal nog niet de rug toe. Slechts zeventien procent laat weten minder naar wedstrijden of naar het stadion te gaan.

Die cijfers vallen best nog mee als u weet dat deze enquête uitgevoerd werd vier dagen nadat bekend werd dat 56 personen in de grote fraudezaak van het Belgisch voetbal werden doorverwezen naar de kamer van inbeschuldigingstelling, onder wie zowat de hele top van ons voetbal van het voorbije decennium.

Integriteit

Het grote aantal ondervraagden dat zegt nog steeds naar het voetbal te trekken, staat wel in contrast met het vertrouwen dat het Belgische publiek – dus niet alleen in de voetballiefhebbers – nog heeft in onze voetballeiders. De clubbestuurders krijgen er immers van langs. Liefst 58 procent van de ondervraagden trekt hun integriteit in twijfel. Dat er bij de 56 doorverwezen personen in Propere Handen liefst 34 (ex-)voetballeiders zitten, heeft daar ongetwijfeld mee te maken.

En ook het voetbal in het algemeen maakt een slechte beurt. Slechts 12 procent gelooft immers nog in een cleane voetbalsport. Voetballers, trainers en scheidsrechters: allemaal hebben ze het vertrouwen van ongeveer een derde van het publiek verloren.

© Isosport

Fiscale voordelen weg

Dat verlies in geloofwaardigheid maakt ook dat meer dan driekwart van de ondervraagden (77 procent) de fiscale voordelen voor de professionele sporters afgeschaft of op zijn minst aangepast wil zien. Koren op de molen dus van de politici die hier al lang voor ijveren. In maart worden de gesprekken daarover hervat.

Opvallend: in Wallonië krijgen de pleitbezorgers voor het behoud van de fiscale voordelen drie keer meer steun dan in Vlaanderen (9 procent tegenover 3 procent).

Bekijk hier alle resultaten van de enquête: