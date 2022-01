Nog nooit sinds het begin van de coronapandemie raakten er zo veel mensen tegelijk besmet. In ons land én wereldwijd – gemiddeld 27.000 per dag in België, 2,8 miljoen wereldwijd. En toch is er reden tot optimisme. “We zitten in het meest gunstige scenario”, zegt biostatisticus Niel Hens, die de evolutie van de ziekenhuisbezetting voor onze regering voorspelt.