Honderden meldingen van grensoverschrijdend gedrag en tientallen ontslagen, toch wil Microsoft game-uitgever kopen

Een bom in de videogamebusiness: Microsoft wil Activision Blizzard Inc., de maker van de razend populaire Call of duty-games, overnemen voor 60,42 miljard euro. Opvallend, zeker omdat het daar al maanden rommelt. Deze week nog is bekendgeraakt dat Activision 37 werknemers aan de deur zette en 40 anderen sanctioneerde in navolging van ruim 700 meldingen van grensoverschrijdend gedrag.