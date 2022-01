Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) zegt dat justitie vandaag al beter uitgerust is om ex-gedetineerden beter op te volgen dan toen Dave De Kock in 2010 werd veroordeeld. Hij roept zijn collega’s van Welzijn en Volksgezondheid wel op om meer plaatsen te creëren voor gedetineerden in psychiatrische instellingen. “Dat is iets wat justitie niet alleen kan doen.”