Sabotage kernreactor Doel zal voor altijd mysterie blijven

De persoon die in 2014 de reactor van Doel 4 deed stilvallen, blijft onvindbaar. Het parket heeft het onderzoek naar “nucleair terrorisme” definitief afgesloten. “We hebben zwaar geïnvesteerd in dit onderzoek”, zegt Eric Van Duysse van het federaal parket. “Er zijn verschillende onderzoeksmethodes toegepast, maar helaas is het onmogelijk gebleken om een verdachte te identificeren. We hebben onvoldoende bewijs om iemand te kunnen vervolgen.”

De vingerafdrukken op de bewuste hendel waren onbruikbaar, omdat veel personen die hebben aangeraakt op het moment van de sabotage. De plek werd ook niet bewaakt door een camera. De politie verhoorde de aanwezige medewerkers meerdere keren. In de zoektocht naar een motief werd hun hele profiel doorgelicht, zonder resultaat.

Door de seponering gaat het gerechtelijk dossier over de zwaarste nucleaire sabotage die ons land heeft gekend, voorgoed naar de archieven. Met de naam van de dader vermoedelijk in één van de kaften. (vhn)