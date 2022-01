Scheidsrechtersbaas Stefanie Forde kijkt vooruit na schandaal met toprefs: “Er is de afgelopen 2,5 jaar veel veranderd”

Door Propere Handen zijn met Sébastien Delferière en Bart Vertenten twee toprefs in opspraak gekomen. Vandaag heeft liefst 29 procent van de voetbalfans weinig of geen vertrouwen meer in de scheidsrechters. Stephanie Forde is als operationeel directeur van het Referee Department vooral bezig met de toekomst.

“Wat we in de enquête zien, is het resultaat van het arbitragebeleid van vóór 2019 en alles wat naar boven is gekomen in Propere Handen”, klinkt het. “Die zaak heeft onze integriteit en ons imago aangetast. Maar van dat beleid blijft niets meer over. In 2019 hebben we onze arbitrage helemaal hertekend en we zijn hard aan het werken om het vertrouwen te herstellen. Ieder jaar moeten de refs een contract en een ethische code ondertekenen, waarin ze beloven integer te zijn en elk belangenconflict uit de weg te gaan. We hebben ook een integriteitsofficer, die vormingen geeft. De arbitrage is de jongste 2,5 jaar heel veel veranderd.”(vdm)

Sébastien Delferière (rechts) en Bart Vertenten (links). — © BELGAIMAGE

