Belgen in het buitenland: bleke Lukaku laat dure punten liggen met Chelsea, owngoal Witsel kost Dortmund bekerkwalificatie

Chelsea blijft ondermaats presteren in de Premier League. Lukaku en co bleven op het veld van Brighton steken op een gelijkspel (1-1) en dat was zelfs gevleid. Lukaku werd nauwelijks in het spel betrokken. Dortmund werd uit de Duitse Pokal gekieperd, mede dankzij een owngoal van Axel Witsel.

Na de nederlaag op het veld van Manchester City afgelopen weekend verwachtte iedereen een antwoord van The Blues. Maar dat kwam er niet op het veld van Brighton waar Leandro Trossard op de bank begon. De eerste helft had weinig om het lijf. Brighton toonde de meeste dreiging vooruit maar het was Chelsea dat scoorde. Ziyech haalde uit van buiten de zestien en liet doelman Sanchez kansloos: 0-1.

Lukaku werd in de slotfase gewisseld. — © REUTERS

De rust bracht geen beterschap voor de club uit London. Brighton bleef energiek jagen op de gelijkmaker en die kwam er ook toen Webster van dichtbij met het hoofd scoorde. Brighton, intussen met Trossard in de ploeg, bleef jagen op de winnende treffer maar kwam met de schrik vrij toen Lukaku gestuit werd door doelman Sanchez. Even later mocht de spits van de Rode Duivels gaan rusten na alweer een weinig gelukkige wedstrijd. Chelsea drong in de slotfase nog het felst aan maar kon de winnende treffer niet meer scoren. De kloof met leider Manchester City bedraagt twaalf punten, City heeft nog een wedstrijd te goed.

Owngoal Witsel

Elders in Europa werd vooral bekervoetbal gespeeld. Borussia Dortmund ging verrassend onderuit op het veld van Sankt Pauli, de volksclub uit Hamburg. Bij Dortmund stonden drie landgenoten aan de aftrap: Meunier, Thorgan Hazard en Axel Witsel. Die laatste eiste een hoofdrol op door kort voor de rust tegen zijn eigen club te scoren. Dortmund probeerde na de pauze nog wel de bakens te verzetten maar kwam niet verder dan de aansluitingstreffer van Haaland: 2-1. Hazard en Witsel werden voortijdig naar de kant gehaald.

Trefzekere Openda

In Nederland speelde Lois Openda alweer een beslissende rol in de bekerkwalificatie van Vitesse tegen de amateurs van DVS 33. Met een assist en een doelpunt kon Openda prima statistieken voorleggen. RKC Waalwijk haalde het van ADO Den Haag: 4-2. Bij de thuisploeg stonden Thierry Lutonda en de jonge Lennerd Daneels in de basis. ADO had West-Vlaming Hervé Matthys in de ploeg staan. Go Ahead Eagles, met Philippe Rommens, haalde het met 0-1 bij Heerenveen, waar Anas Tahiri aan de aftrap stond.

Bankzitter De Winter

In Italië plaatste Juventus zich voor de volgende ronde na een zege tegen Sampdoria: 4-1. Koni De Winter bleef de ganse wedstrijd op de bank.