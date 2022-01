MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez blijft fiscale voordelen in het voetbal verdedigen: “Onze clubs moeten economisch competitief blijven”

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez heeft de fiscale voordelen voor het voetbal steeds verdedigd. Dat 77 procent van de mensen die geheel of gedeeltelijk geschrapt wil zien, brengt hem niet uit evenwicht.

“Die reactie is logisch aangezien we een fiscaal systeem hebben met een basis waarbij veel belastingen moeten worden betaald”, reageert Bouchez. “Er zijn wel veel systemen voor reductie, maar het is logisch dat mensen er niet akkoord mee gaan dat hun buurman of buurvrouw minder betaalt dan zij.”

Bouchez stelt wel voor een herziening van het “héle” fiscale systeem te zijn, met minder belastingen aan de basis. “Maar zolang dat niet kan, blijf ik ook de fiscale voordelen voor het voetbal verdedigen. Ik kan de mensen proberen uitleggen dat die voordelen ten gunste zijn van de jeugdwerking en dat ook de kleine clubs ervan profiteren. We moeten ervoor zorgen dat onze clubs economisch competitief blijven. En dan zullen ze ook jobs blijven genereren.”

Kamerlid Joris Vandenbroucke (Vooruit) zet zich dan weer al jaren in om de fiscale voordelen terug te schroeven: “Dit resultaat verbaast me niet. Je krijgt toch niet meer uitgelegd waarom enorme belastingkortingen worden gegeven aan profvoetbalclubs. In plaats van ze te subsidiëren om buitenlandse spelers te kopen, investeren we dat geld beter rechtstreeks in de eigen talenten.”

