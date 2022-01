Zakaria Bakkali zegt ‘neen’ tegen transfer naar Chinese club

Anderlecht is nog niet verlost van Zakaria Bakkali (25). De flankaanvaller genoot interesse van een Chinese club - het is onbekend om welke ploeg het ging - maar de dribbelaar weigert naar China te verhuizen.

Het ging om een groot contract, maar Bakkali wil zichzelf liever herlanceren in Europa. Voorlopig blijft de Marokkaanse Belg dus in de B-kern van Anderlecht waar hij al bijna twee jaar vertoeft, op een uitleenbeurt aan Beerschot na. Daar teert hij nog altijd op zijn jaarsalaris van 1,2 miljoen euro, maar zijn contract loopt af in juni.

Paars-wit verliest wel een jeugdproduct. Nayel Mehssatou (19), een beloftevolle rechtsback, verhuist in juni naar KV Kortrijk. De Chileense-Belg maakte bij RSCA indruk in de voorbereiding, maar de jeugdinternational is in juni einde contract en verhuist gratis. (jug, dvd)