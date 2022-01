“VN-secretaris-generaal Guterres deed Angela Merkel jobaanbod”

Guterres zou Merkel gevraagd hebben om een adviesraad met voormalige staatshoofden en regeringsleiders voor te zitten. Die raad zou zich moeten buigen over zaken van gemeenschappelijk belang waar verbetering nodig is en hoe die kan worden bereikt. Voorbeelden zijn onder meer de ozonlaag, maar ook de veiligheid in de luchtvaart en de wereldhandel.

Guterres zou Merkel het aanbod persoonlijk hebben overgemaakt. De kans dat de voormalige bondskanselier erop ingaat, is volgens de bronnen wel eerder klein. Merkel zou nog niet geantwoord hebben.

Merkel kwam bij de verkiezingen in september niet meer op en nam zo na 16 jaar als bondskanselier afscheid van de Duitse politiek.