Aantal migranten die Middellandse Zee vanuit Libië oversteken haast verdrievoudigd

Het aantal migranten dat de Middellandse Zee probeert over te steken vanuit Libië is afgelopen jaar fors gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties.

Tot en met 14 december heeft de Libische kustwacht 30.990 migranten onderschept en teruggebracht naar Libië. Dat is een quasi verdrievoudiging in vergelijking met 2020 toen het om zowat 12.000 mensen ging.

Daarnaast werden nog eens meer dan 1.300 personen als dood of vermist opgegeven. Ook dat is een sterke stijging in vergelijking met 2020.

Libië is de afgelopen jaren een van de drukste transitroutes richting Europa geworden.