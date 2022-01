Chelsea-fans fluiten Romelu Lukaku uit, discussie met ploegmaat gaat rond op sociale media: “Hij had er weer niet veel zin in”

Alweer geen knalprestatie van Romelu Lukaku in de kleuren van Chelsea, dat niet verder kwam dan een 1-1 gelijkspel tegen Brighton. Na afloop ging het dus alweer over de Rode Duivel.

Voor Chelsea was het al het vierde puntenverlies op een rij in de competitie. Hakim Ziyech had de Londenaars nog op voorsprong gezet, maar na de pauze maakte Adam Webster gelijk voor Brighton, waar Leandro Trossard twee minuten later kwam invallen. Lukaku ging in de 80e minuut naar de kant. Chelsea blijft derde, maar de kloof met leider Manchester City bedraagt nu al twaalf punten.

Lukaku was alweer ‘the talk of town’ op sociale media. Zo raakte de Rode Duivel amper acht ballen in de eerste helft. Niemand had er minder.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Bovendien ging Lukaku in discussie met Ziyech toen beide heren op weg waren naar de kleedkamer. De Marokkaan, die zijn doelpunt niet vierde, had duidelijk iets te melden aan onze landgenoot.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De supporters van de Blues vonden het ook nodig om Lukaku uit te fluiten tijdens de wedstrijd. Waarschijnlijk een combinatie van zijn mindere partij en het intussen beruchte interview dat hij vorige maand gaf aan Sky Italia.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Van The Sun kreeg Lukaku dan ook een 4/10. “Hij was gefrustreerd door het feit dat hij opnieuw niet de passes kreeg waarvoor hij loopacties maakte”, klinkt het. “Maar het leek ook alsof hij weer niet veel zin had om alles te geven op het veld.”

The Daily Express hield het bij een 5/10. “Opnieuw weinig aanvoer voor Lukaku. Dat moet zó frustrerend zijn voor de Belgische spits. Hij dwong wel een save af van de Brighton-doelman toen hij eindelijk eens een bal in de zestien kreeg.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen