Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke niet te vinden voor aanpassingen aan quarantaineregels in het onderwijs: “Kunnen niet om de drie dagen van koers veranderen”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) is geen voorstander van aanpassingen aan de quarantaineregels in het onderwijs. Dat zei hij woensdagochtend op Radio 1. “We kunnen niet om de drie dagen van koers veranderen”, aldus Vandenbroucke. Nochtans klinkt die vraag steeds luider, na een oproep van Stefan Grielens van de vrije CLB’s.

De regels omtrent quarantaine voor kinderen werden de afgelopen weken en dagen met enige regelmaat aangepast en verfijnd, wat tot frustratie leidt bij leerkrachten en ander onderwijspersoneel. Maar een koerswijziging naar een beleid waarbij enkel zieke kinderen thuis moeten blijven en alle niet-zieke kinderen gewoon naar school gaan – dus zonder contact tracing – is voor Vandenbroucke niet aan de orde. “Het feit dat bijna om de drie dagen wordt gevraagd de regels aan te passen, is op zich ook niet zo goed. Je mag de regels niet constant veranderen. Dat is nu aan het gebeuren, en dat is zeer vervelend. Maar uiteraard blijven we de situatie opvolgen.” Vandenbroucke benadrukte ook nog eens zijn oproep om in elke klas een CO2-meter te voorzien.

Vandenbroucke is ook voorstander van de boostervaccinatie van jongeren tussen 12 en 18 jaar. Daarover werd in ons land al een advies gevraagd aan de Hoge Gezondheidsraad, alleen is er Europees nog geen licht vanuit het Geneesmiddelenagentschap.

Vaccinatiebewijs

Dan ziet Vandenbroucke meer heil in het vaccinatiebewijs, een nieuwe vorm van het Covid Safe Ticket, maar dan enkel voor volledig gevaccineerden. “Eigenlijk moeten we met een vaccinatiebewijs werken. Met het idee: iedereen zou zich moeten laten vaccineren.” Dat is volgens hem een “soepeler” instrument dat je kan vragen indien er een pandemie woedt. Om in termen van de coronabarometer te spreken: zo’n bewijs zou enkel relevant zijn in code oranje of rood.

Toch zal de discussie over het al dan niet invoeren van vaccinatiebewijs vrijdag niet gevoerd worden in het Overlegcomité. “Als we willen werken met een vaccinatiebewijs, en dus niet meer met een test- of herstelbewijs, vraagt dat een fundamenteel debat”, aldus Vandenbroucke, die vorige week al pleitte voor zo’n debat ten gronde in de Kamer.

Coronabarometer

Wat vrijdag wél op tafel zal liggen, is de coronabarometer. Vandenbroucke is daar al langer voorstander van, maar kreeg de invoering ervan nog niet goedgekeurd. “Dat moét nu gebeuren”, aldus de minister. Omdat de impact van de omikrongolf op de ziekenhuizen al bij al beperkter lijkt, vindt Vandenbroucke een coronabarometer een goed instrument om stappen te zetten richting een “normaal leven”. “Zo kunnen we op een verstandige manier stappen zetten. Ook wanneer het opnieuw slecht gaat, weten we op voorhand welke set maatregelen op ons afkomt.”

Volgens de minister is het in geen geval een automatische piloot, wel een houvast. “Je kan altijd teruggrijpen naar maatregelen die op voorhand gekend zijn.” Hij wijst erop dat een set maatregelen zal worden gekoppeld naargelang de ernst van de pandemie op dat moment. “Bij meer dan 500 bezette bedden op intensieve zorgen, weten we dat we enorm veel problemen hebben. Zijn er minder dan 300 bezette bedden? Dat wijst erop dat we de situatie goed onder controle hebben. Tussen de 300 en 500 opnames op intensieve zorg kan dan weer een tussenset van maatregelen gelden.”

De barometer zal niet voor alle sectoren gelden. Vandenbroucke maakt het onderscheid tussen “geprogrammeerde” activiteiten en “niet-geprogrammeerde” activiteiten. Geprogrammeerde activiteiten zijn evenementen zoals theaterstukken, concerten of wielerwedstrijden die lang op voorhand worden vastgezet. De barometer zou dan vooral op die sectoren doelen. Scholen vallen niet onder de barometer. “Daar is de bevoegdheid van een minister en is bovendien niet iets wat lang op voorhand moet geprogrammeerd staan.”