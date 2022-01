OPROEP. Kies jij voor een strakke planning, of gewoon vrolijke chaos? Tips gezocht om thuis te werken met kinderen

Ouders met kleine ukken moeten in coronatijden veel schoteltjes in de lucht houden. Zeker nu het coronavirus ons in de greep blijft houden en ons om de haverklap in quarantaine zet.

Van thuis uit werken en je kroost in stilte bezighouden: het is geen simpele opdracht. Heeft u tips om job en kinderen te combineren? Dan mag u uw goede raad mailen met naam en telefoonnummer naar christine.deherdt@nieuwsblad.be Alle advies is welkom.