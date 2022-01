Vriendin van Dave De Kock aangehouden op verdenking van moord en ontvoering

De vriendin van de 34-jarige Dave De Kock, die opgepakt werd tijdens een huiszoeking in Sint-Gillis-Waas in het onderzoek naar de dood van de 4-jarige Dean Verberckmoes, is aangehouden door de onderzoeksrechter in Dendermonde. Dat bevestigt het parket Oost-Vlaanderen. De vrouw is aangehouden op verdenking van moord en ontvoering, maar het is nog niet duidelijk of ze een actieve rol speelde in de dood van de jongen.

Zoals we dinsdag al schreven, werd de vrouw in de nacht van maandag op dinsdag opgepakt tijdens een huiszoeking in Sint-Gillis-Waas, in het pand waar ze samen met Dave De Kock woonde. Het slachtoffer Dean Verberckmoes verbleef in het verleden ook al bij het koppel en het kind zou woensdag 12 januari, de dag waarop De Kock en Dean Verberckmoes het laatst gezien werden, een nacht logeren.

De Nederlandse R.W. werd dinsdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. De moeder van Dean had verklaard dat de vriendin van De Kock had gelogen om hem te beschermen, omdat ze bang zou geweest dat hij opnieuw naar de gevangenis zou gestuurd worden. De vriendin zou de moeder gezegd hebben dat Dean nog bij haar was, terwijl hij al vertrokken was met Dave De Kock.

Volgens haar advocaat Bart De Decker verleent zijn cliënte haar volledige medewerking aan het onderzoek. Ze werd in verdenking gesteld voor moord en ontvoering, maar het gebruik van die kwalificatie betekent niet dat ze rechtstreeks betrokken was bij de dood van de jongen. Haar advocaat en het parket geven geen commentaar op de inhoud van de verklaring van de vrouw. In Nederland zit Dave De Kock in de cel voor wederrechtelijke vrijheidsberoving en betrokkenheid bij het overlijden van de vierjarige jongen, maar daaruit valt niet af te leiden dat hij een beperktere rol zou gespeeld hebben dan zijn vriendin.