Procureur-generaal van New York: “Patroon van fraude bij Trump Organization”

Het zakenimperium van gewezen Amerikaans president Donald Trump heeft volgens de procureur-generaal van New York meermaals frauduleuze handelspraktijken toegepast. Bedoeling was het verkrijgen van “een veelvoud aan economische voordelen”, aldus Letitia James. Het ging dan om het verkrijgen van leningen, verzekeringen en belastingverminderingen. Het is de eerste keer dat de procureur-generaal zulke concrete beschuldigingen uit tegen het bedrijf van Trump, meldt de Amerikaanse krant The New York Times.

Volgens de aanklager heeft het bedrijf misleidende verklaringen afgelegd aan geldschieters, verzekeraars en de belastingdienst over de waarde van zes eigendommen van Trump, waaronder golfclubs en bekende gebouwen zoals de Trump Tower in New York. Ook over het ‘merk Trump’ zou zijn gelogen. Op die manier probeerde The Trump Organization mogelijk een veel gunstiger beeld van het vermogen van Trump te schetsen, aldus James.

Ze diende een motie in om de gewezen president, Ivanka Trump en Donald Trump Jr. te dwingen documenten te overhandigen en vragen te beantwoorden over waarderingen van belangrijke eigendommen van de Trump Organization. Het onderzoek is intussen een van de grootste juridische bedreigingen geworden voor Trump, die een nieuwe kandidatuur voor het presidentschap in 2024 overweegt, aldus het Amerikaanse financiële nieuwsagentschap Bloomberg.

“Tot dusver hebben we in ons onderzoek aanzienlijke bewijzen ontdekt die erop wijzen dat de Trump Organization frauduleuze of misleidende waarderingen van activa heeft gebruikt om een reeks economische voordelen te verkrijgen, zoals leningen, verzekeringen en belastingverminderingen”, aldus de motie van James.

Letitia James doet al twee jaar onderzoek naar Trumps zakelijke belangen. De procureur-generaal, een Democrate en uitgesproken tegenstander van Trump, reageerde met haar motie op een eerdere stap van het Trump-team, om het onderzoek tegen te houden omdat dit politiek gemotiveerd zou zijn. Een rechter heeft dat argument al zeker twee keer eerder in de zaak naar de prullenmand verwezen.

Volgens de procureur-generaal probeert de Trump Organization al meer dan twee jaar het onderzoek met allerlei vertragingsmanoeuvers af te remmen. In december ondernam Trump juridische stappen tegen James.