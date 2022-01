Pairi Daiza zoekt “100 nieuwe collega’s”

“Voor het eerst in haar geschiedenis zal de Beste Dierentuin van Europa onafgebroken open zijn gedurende elf maanden”, aldus Pairi Daiza in een persbericht. “Van 12 februari 2022 tot en met 8 januari 2023 hebben we 100 extra mensen nodig. De getalenteerde mannen en vrouwen die we zoeken, zullen werken in de restaurants en andere horecapunten, het resort, de winkels, maar ook in de afdeling voor het onthaal, de ticketing, onderhoud en verpleging.”

Gezien de beperkingen als gevolg van de coronacrisis organiseert de zoo eind januari eerst een reeks virtuele sollicitatiegesprekken. “Overtuigende kandidaten” zullen vervolgens ter plaatse uitgenodigd worden. De gelukkigen kunnen bij het begin van het seizoen (op 12 februari) al aan de slag.