Gentspeler Mboyo brengt nacht in cel door na dronken ruzie met vriendin in Brussels luxehotel

AA Gentspeler Ilombe Mboyo (34) heeft zaterdagavond een nacht in de cel doorgebracht in Brussel. Dat melden de kranten van Sudpresse. De ex-Rode Duivel – die eerder al veroordeeld werd voor een groepsverkrachting – werd opgepakt nadat een ruzie met z’n partner gewelddadig eindigde. De vrouw raakte gewond aan de hals en is arbeidsongeschikt.

Mboyo scoorde vorige vrijdagavond nog zijn eerste doelpunt voor AA Gent sinds zijn terugkeer naar de ploeg. Daags nadien bracht de speler de avond door met een 26-jarige Française in het luxehotel “Le Louise Hotel Brussels” aan de Guldenvlieslaan in Elsene. Net voor middernacht moest de politie tussenkomen. Volgens bronnen van Sudpresse eindigde de dronken avond met klappen: de jonge vrouw vertoonde sporen van geweld in haar nek. Mboyo werd daarop meegenomen naar het commissariaat, waar hij een nacht in de cel moest doorbrengen.

Het parket van Brussel bevestigt de feiten: “Op 15 januari, rond 23.40 uur werden de politiediensten opgeroepen om tussenbeide te komen in een geschil in het kader van de privésfeer in een hotel in Elsene. Na het horen van het slachtoffer werd I. M. gearresteerd. De onderzoeksrechter beschuldigde de man na zijn verhoor van opzettelijke slagen en verwondingen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Hij werd zonder voorwaarden vrijgelaten.” AA Gent wil niet reageren op de feiten. “Dit gaat om de privésfeer van de speler.”

Het is niet de eerste keer dat Mboyo met het gerecht in contact komt. In 2005 werd de toen nog 17-jarige jongeman veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 7 jaar voor zijn aandeel in een groepsverkrachting. Dankzij een herintegratieproject rond voetbal in de gevangenis kon Mboyo z’n carrière nieuw leven inblazen en schopte hij het nog even tot Rode Duivel. (jdg, cds)