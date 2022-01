Groen licht voor gebruik van Novovax-vaccin voor mensen met verhoogd risico op allergische reactie

De ministers van Volksgezondheid hebben het licht op groen gezet om het Nuvaxovid-vaccin te gebruiken als alternatief vaccin voor mensen die nog niet konden gevaccineerd worden. Het gaat in de eerste plaats om mensen met een hoog risico op allergische reacties op de beschikbare vaccins of mensen die te kampen hadden met bijwerkingen na een eerste vaccinatie tegen Covid-19. Omdat het maar gaat om zowat 3.000 mensen kunnen de deelstaten het vaccin ook aanbieden aan andere groepen, bijvoorbeeld aan mensen die “een fobie ontwikkeld hebben tegen andere vaccins”, klinkt het.

Nuvaxovid is het vaccin van het Amerikaanse Novavax. Het vaccin kreeg in december 2021 groen licht van het Eurpoees Geneesmiddelenbureau EMA. Het was daarmee het vijfde vaccin dat in Europa werd goedgekeurd. Het s een zogenaamd eiwitvaccin, dat anders werkt dan de mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna. Het bevat kleine deeltjes die het coronavirus spike-eiwit nabootsen, waartegen het lichaam antilichamen aanmaakt. Het basisvaccinatieschema met Nuvaxovid bestaat uit twee doses, die met een interval van ten minste drie weken worden toegediend.

De ministers van Volksgezondheid hebben nu beslist om Nuvaxovid in te zetten als alternatief vaccin. In de eerste plaats zal het ingezet worden voor naar schatting 3.000 mensen die nog niet gevaccineerd zijn omdat ze een hoog risico hadden op allergische reacties op de bestanddelen van de eerder gebruikte vaccins en mensen die ernstige bijwerkingen hebben gehad na vaccinatie met die eerdere vaccins.

‘First come, first served’

Maar omdat het gaat om zo’n beperkte groep, kunnen de deelstaten het Nuvaxovid-vaccin ook aanbieden aan andere groepen en dat volgens het principe ‘first come, first served’. “Dit kan onder meer gaan over nog niet gevaccineerd zorgpersoneel en personen die een fobie ontwikkeld hebben tegen de andere vaccins, waarvan de werkzaamheid en veiligheid nochtans uitgebreid wetenschappelijk bewezen is”, zo meldt het IMC. Bedoeling is om de registratieplatforms BruVax en QVax in te zetten.

Vanaf de tweede helft van februari 2022 zullen in ons land 510.000 doses Nuvaxovid worden geleverd, verspreid over de maanden februari en maart. Met deze levering kunnen maximaal 170.000 mensen worden gevaccineerd. “We houden er rekening mee dat deze mensen ook een booster nodig zullen hebben in de toekomst, en wachten hiervoor op verdere wetenschappelijke gegevens”, luidt het.