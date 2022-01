Airbus werft dit jaar minstens 6.000 mensen aan

Airbus wil de volgende maanden minstens 6.000 mensen aanwerven. In de loop van het jaar zal dan gekeken worden of dat volstaat om de verwachte stijging van zijn productie op te vangen, zo maakte de Europese vliegtuigbouwer woensdag bekend.

De aanwervingen komen er in de verschillende landen waar de groep actief is, en hebben betrekking op alle activiteiten (commerciële luchtvaart, defensie, helikopters).

De luchtvaartsector had de voorbije twee jaar zwaar te lijden onder de coronapandemie. Sinds april 2020 verlaagde Airbus zijn productie met 40 procent. Er werden toen ook 15.000 ontslagen aangekondigd, maar dat aantal werd later naar beneden bijgesteld (tot 9.000) dankzij het gebruik van tijdelijke werkloosheid in Frankrijk en Duitsland. Eind september stelde Airbus zo’n 126.000 mensen tewerk.

De nieuwe aanwervingen die het concern nu aankondigt “zijn gerechtvaardigd door de forse tekenen van herstel in de luchtvaartsector” en “door het geplande koolstofvrij maken van de vloot”, luidt het. Voor een kwart van de aanwervingen gaat het om specialisten voor nieuwe competenties, zoals cybertechnologie of digitalisering.

Airbus produceert nu 45 toestellen elke maand en wil dat aantal tegen de zomer van 2023 opdrijven tot 65.