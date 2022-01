Congolese politie pakt twee verdachten op voor moord op Italiaanse ambassadeur

Twee mannen die verdacht worden van de moord op de Italiaanse ambassadeur, vorig jaar in de Oost-Congolese stad Goma, zijn opgepakt. Dat meldt de politie in de provincie Noord-Kivu dinsdag. Een derde verdachte, die schoten op ambassadeur Luca Attanasio afgevuurd zou hebben, is nog altijd op de vlucht.

Volgens de Congolese speurders werd Attanasio het slachtoffer van een mislukte ontvoeringspoging. Zijn ontvoerders hadden gehoopt miljoenen losgeld voor de ambassadeur te kunnen vragen. Maar in plaats van een ontvoering werd de ambassadeur doodgeschoten bij de aanval op diens konvooi, op 22 februari. Ook zijn bodyguard en zijn Congolese chauffeur kwamen om.

De Italiaanse ambassadeur in Congo was onderweg van Goma naar een school in de regio Rutshuru. Kort daarvoor was die weg veilig verklaard om zonder beveiligingsescorte te nemen, aldus het VN-Wereldvoedselprogramma.