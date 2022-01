Arno Verschueren verlaat Lommel voor Eredivisie-club Sparta

“Het waren intensieve onderhandelingen waarbij de transfervergoeding die wij zijn overeengekomen uiteindelijk blijk geeft van onze ambities om sportief resultaat te boeken”, zei Gerard Nijkamp, de technisch directeur van Sparta, op de clubwebsite. “Arno had nog een doorlopend contract, maar wij wilden hem niet alleen voor de rest van het seizoen, maar ook voor de seizoenen erna vastleggen als speler van Sparta.”

“Met Arno versterken we ons met een multifunctionele speler. Hij is op meerdere posities inzetbaar op het middenveld en kan met zijn loopvermogen een belangrijke schakel tussen verdediging en aanval zijn. Bij NAC Breda heeft hij zich in het verleden al bewezen op Eredivisie-niveau, wij geloven erin dat hij dit ook in Rotterdam zal laten zien.”

Verschueren maakte in de zomer van 2020 de overstap van NAC Breda naar Lommel. Voordien was de 24-jarige Antwerpenaar actief in de jeugdopleidingen van Lierse, Westerlo en OH Leuven. Bij Lommel was de middenvelder het voorbije anderhalf seizoen een sterkhouder met 41 officiële wedstrijden.

Sparta staat na negentien speeldagen in de Eredivisie op de zestiende plaats, de barrageplaats.