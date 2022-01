Moldavië in de problemen omdat het gasrekening niet kan betalen: “Risico reëel dat kraan dichtgedraaid wordt”

Moldavië staat op het punt om de noodtoestand uit te roepen omdat het zijn gasrekening aan het Russische Gazprom niet op tijd kan betalen. De premier van het arme land had voorgesteld om de afbetaling in schijven te doen, maar Gazprom heeft dit afgewezen. De energiebevoorrading van Moldavië is nu in gevaar, volgens premier Natalia Gavrilita is er een “reëel risico” dat Gazprom de kraan dicht draait.