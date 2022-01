Keten van Britse pubs lacht met Boris Johnson: “Met open pubs zat je nu niet in problemen”

Volgens het bedrijf had Johnson nu niet in de problemen gezeten als hij in 2020, tijdens de eerste coronagolf, de horeca niet had gesloten. Getraind horecapersoneel had er dan op toegezien dat de feestjes die nu in Downing Street plaatsvonden veilig waren verlopen, klinkt het.

De keten werd zwaar getroffen door de opeenvolgende coronamaatregelen. In de afgelopen drie maanden daalde de omzet met ruim 16 procent. JD Wetherspoon haalde dan ook opnieuw uit naar de maatregelen door erop te wijzen dat de horeca had laten zien veilig open te kunnen. Er zijn geen grote uitbraken te herleiden naar pubs, klonk het nog. Ook hadden de overheidsfinanciën er volgens het bedrijf beter uitgezien, omdat de belastingen die de keten en zijn klanten betalen normaal op 15 miljoen pond per week uitkomen.