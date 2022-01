Nooit meer flexi- en studentenjobs dan in zomer van 2021

Er zijn nooit meer studentenjobs en flexi-jobs geregistreerd dan in de zomer van 2021. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid over de invloed van corona op de arbeidsmarkt. In het derde kwartaal van vorig jaar hadden maar liefst 477.000 jongeren minstens één studentenjob, een stijging met 2,5 procent tegenover 2019, voor corona.

Hoewel meerdere sectoren waaronder de horeca het in de eerste helft van het jaar opnieuw zwaar te verduren kregen, was de impact van de coronacrisis globaal minder groot dan in het voorjaar van 2020. Het herstel in de zomermaanden was sterk en de tewerkstellingsbarometer gaf ook aan het begin van het vierde kwartaal nog een positieve evolutie.

Vooral de studentenjobs zaten in de lift en bereikten in het derde kwartaal recordhoogtes. Alles samen werden er 624.000 studentenjobs uitgevoerd (6 procent meer dan in 2019), goed voor in totaal 60,6 miljoen uren. “Hoewel in sommige sectoren de vraag naar jobstudenten nog beperkt was, hadden veel andere sectoren juist wel behoefte aan extra handen”, aldus de RSZ. Jongeren konden ook meer werken doordat vakantieplannen in het water vielen en de beperking op het aantal studentenuren werd opgeheven. Er werd eveneens gretig gebruikgemaakt van flexi-jobs. Zo werd in de horeca in het derde kwartaal een stijging met 16 procent opgetekend in vergelijking met de periode voor corona.

Dat de volledige of gedeeltelijke sluiting van sectoren een grote impact had op de tewerkstelling, lijkt een evidentie. Vooral in de eerste vijf maanden van 2021 waren de gevolgen zichtbaar. “Het sterkst was de invloed op het arbeidsvolume. Dat lag ook in de eerste twee kwartalen nog onder het pre-coronaniveau van 2019. In het derde kwartaal 2021 kwam het arbeidsvolume voor het eerst terug boven het pre-coronaniveau (+0,5 procent)”, vervolgt de RSZ. De impact op het aantal arbeidsplaatsen bleef dan weer eerder beperkt.