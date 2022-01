Verenigd Koninkrijk versoepelt coronamaatregelen, kondigt Boris Johnson aan: “We vertrouwen op het Britse volk”

Boris Johnson — © via REUTERS

Het Verenigd Koninkrijk zal de bestaande coronamaatregelen, die eind volgende week aflopen, niet verlengen. Dat heeft premier Boris Johnson aangekondigd in het Lagerhuis. De versoepeling gaat volgende week donderdag in, vroeger dan verwacht. De huidige regels zouden op 26 januari worden herzien.

“Nu het coronavirus endemisch wordt, moeten we de wettelijke verplichtingen vervangen door adviezen en aanbevelingen”, zei Johnson. Het gaat om het zogenaamde Plan B dat op donderdag 27 januari komt te vervallen. Het omvat onder meer het coronapaspoort om toegang te krijgen tot bijvoorbeeld nachtclubs, de aanbeveling voor telewerken en het verplicht dragen van een mondmasker. “We zullen vertrouwen op het oordeel van het Britse volk”, aldus Johnson.

Vanaf 24 maart voorziet Londen de isolatieperiode voor positieve gevallen te beëindigen. Volgens Johnson kan die datum nog vervroegen. “Als mensen de griep hebben verplichten we hen ook niet om in quarantaine te gaan”, aldus Johnson.

Deze versoepeling komt er nu rond Boris Johnson een schandaalsfeer hangt, vanwege de feestjes in Downing Street tijdens de lockdowns.

De vier landen van het Verenigd Koninkrijk kunnen elk een eigen gezondheidsbeleid voeren. Dinsdag besliste Schotland al om vanaf maandag de meeste beperkingen te laten vallen. Telewerk blijft wel aanbevolen. In Wales komen er ook versoepelingen aan.

Volgens de laatste gegevens is het aantal nieuwe gevallen in het Verenigd Koninkrijk op weekbasis met 40 procent gedaald. Het aantal patiënten in de ziekenhuizen stabiliseert. Op intensive care daalt het aantal opgenomen patiënten.