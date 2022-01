Al 19 scholen in Vlaanderen gesloten, onderwijsinspecteurs gaan inspringen

Al negentien scholen hebben aan de Vlaamse overheid gemeld dat ze tijdelijk sluiten, en dat zullen er in de komende dagen en weken meer worden, veelal door personeelsuitval. Inspecteurs van de Onderwijsinspectie zullen daarom in de komende weken de kans krijgen om in de bres te springen, om scholen met veel leerkrachten in quarantaine uit de nood te helpen. Dat meldt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts woensdag.

De geplande doorlichtingen worden tijdelijk opgeschort, tenzij een school uitdrukkelijk vraagt om doorgelicht te worden. “We lossen hiermee helemaal niet alle problemen op, maar het is wel een mooi gebaar van de Onderwijsinspectie”, zegt Weyts. “Het is echt alle hens aan dek. Onze inspecteurs zijn mensen met veel praktijkervaring die breed ingezet kunnen worden.”

De scholen krijgen extra middelen en extra mogelijkheden om extra mensen in te schakelen, nu er door de vijfde coronagolf opnieuw veel leerkrachten in quarantaine moeten. “Op het toppunt van de vierde golf waren er ongeveer 150 scholen die volledig moesten sluiten. We weten dat er ook in deze vijfde golf heel wat scholen in de problemen komen. De Onderwijsinspectie doet nu wat ze kan om te helpen”, aldus Weyts.

De 150 personeelsleden van de Onderwijsinspectie hebben in normale tijden een veelzijdig takenpakket. Ze doen doorlichtingen op scholen, voeren controles uit in onder meer internaten en het huisonderwijs, verrichten onderzoek en brengen adviezen uit over bijvoorbeeld nieuwe leerplannen of scholen. Maar sinds de start van de coronacrisis heeft de Onderwijsinspectie de eigen werking grondig aangepast en zich in meerdere periodes toegelegd op het ondersteunen van scholen.

De Inspectie zal in de komende weken opnieuw contact opnemen met alle scholen en aanbieden om in gesprek te gaan. Als scholen dat vragen kan een onderwijsinspecteur ook desgewenst zelf invallen op de klasvloer. “Elke inspecteur heeft jaren ervaring als leerkracht. Ze hebben de nodige bagage om bijvoorbeeld enkele dagen in te springen. Het aanbod is vrijblijvend en niet verplicht. De school en de inspecteur kunnen zelf concrete afspraken maken”, zegt Weyts.