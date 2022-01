Studies bevestigen nogmaals: coronavaccins veilig voor zwangere vrouwen

Coronavaccins zijn veilig te gebruiken door zwangere vrouwen. Dat is nog eens duidelijk bevestigd door onderzoeken onder zowat 65.000 vrouwen die in verwachting zijn, melden het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en de Nederlandse medicijnautoriteit CBG.

De toezichthouders verwijzen naar veertien wetenschappelijke studies naar het onderwerp. Daaruit komt naar voren dat de onderzochte vaccins, van Pfizer/BioNTech en Moderna, geen gezondheidsproblemen veroorzaken bij zwangere vrouwen en hun ongeboren baby’s. Milde bijwerkingen zoals pijn in de arm, vermoeidheid, hoofdpijn of koude rillingen komen net zo vaak voor bij vrouwen die in verwachting zijn als bij andere mensen.

“De studies bevestigen dat de coronavaccins geen risico geven op miskramen, vroeggeboorten of andere problemen bij ongeboren baby’s”, vat het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen samen (CBG). De veiligheid van de andere coronavaccins tijdens de zwangerschap wordt nog verder beoordeeld.

Toen de coronavaccins net op de markt kwamen, was nog niet bekend of ze veilig waren voor zwangere vrouwen. Toen dat daarna wel duidelijk werd, bleef bij sommigen twijfel. Diverse onderzoeken maakten vorig jaar duidelijk dat niet-vaccineren juist wel leidt tot hogere risico’s voor zwangeren en hun ongeboren baby’s.

Of er qua risico’s voor zwangere vrouwen een verschil is tussen de deltavariant en de omikronvariant, die sinds kort het meeste voorkomt, is nog niet duidelijk. In het algemeen wijst onderzoek wel uit dat omikron een stuk minder vaak tot ernstige ziekte leidt dan delta.