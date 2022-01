Nog een aangifte tegen Ali B in zedenzaak rond ‘The Voice of Holland’, RTL schort samenwerking op

Er is nog een aangifte tegen Ali B binnengekomen rond de zedenzaak van het tv-programma The Voice of Holland. De advocaat van Ali B heeft dat tegenover de Telegraaf bevestigd.

De aangifte betreft een zedenzaak, zegt de advocaat van de rapper en coach in het programma Bart Swier. Ali B “betwist volledig dat hij enig strafbaar feit heeft gepleegd”, aldus Swier

Er lag al een aangifte van grensoverschrijdend gedrag tegen de rapper en coach in het tv-programma The Voice, naar verluidt van een oud-deelnemer.

Zaterdag werd duidelijk dat het programma The Voice of Holland voorlopig is stopgezet wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bandleider Jeroen Rietbergen erkende daarop dat aantijgingen aan zijn adres juist zijn en hij stapte op. Hij had relaties van „seksuele aard” gehad met vrouwen die betrokken waren bij The Voice of Holland, meldde hij. Maandag maakte Linda de Mol bekend dat ze haar relatie met Rietbergen heeft verbroken en haar werkzaamheden voorlopig stillegt.

Het mediabedrijf RTL Nederland laat ondertussen ook weten dat ze de samenwerking met rapper Ali B opschorten. Dat zou gisteren al gebeurd zijn en een woordvoerder bevestigt het nieuws aan Nederlandse media. RTL wil wel niet bevestigen of de opschorting te maken heeft met de tweede aangifte.

