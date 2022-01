Gedetineerden die kinderen hebben gedood of mishandeld zoals een Dave De Kock, mogen zich verwachten aan een hard verblijf in de cel, waar medegevangenen hen belagen en bedreigen. “Aan een kind zitten, is de ergst mogelijke misdaad”, zegt een ex-gedetineerde. “Dat heeft niks meer te maken met overleven of snel rijk worden.”