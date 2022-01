Real Madrid moet Thibaut Courtois kortstondig missen: “Ik kan hier niet zeggen wat er aan de hand is”

Geen Thibaut Courtois in doel bij Real Madrid in de bekerwedstrijd tegen Elche van donderdagavond. Dat heeft trainer Carlo Ancelotti bevestigd op een persconferentie.

Onze landgenoot was afgelopen weekend nog de held van De Koninklijke toen hij in het slot van de Supercup-finale tegen Bilbao een strafschop stopte. “De beste doelman van de wereld”, stuurde clubicoon Iker Casillas toen de Twitterwereld in.

Maar donderdag in de 1/8ste finales van de Copa del Rey is de Belgische nummer één er niet bij. “Het probleem van Courtois is niet serieus”, aldus Ancelotti. “Maar omwille van privéredenen kan ik niet zeggen wat er aan de hand is. Ik denk dat hij zondag terug beschikbaar zal zijn.”

© EPA-EFE

Real Madrid speelt dit weekend opnieuw tegen Elche, maar dan in het eigen Bernabéu. De Koninklijke gaan na 21 speeldagen aan de leiding in La Liga.

Ancelotti kreeg ook nog een paar vragen over Eden Hazard, die als enige niet lachte op de groepsfoto na de gewonnen Supercup. “Hij is al een maand volledig fit”, aldus de Italiaan. “Ik hoop dat hij samen met Gareth Bale van meerwaarde kan zijn in de tweede helft van het seizoen.”

“Er is concurrentie in de ploeg en ik wil elke wedstrijd de beste jongens opstellen”, aldus nog Ancelotti. “Die concurrentie treft verschillende topspelers. Dat ga ik niet ontkennen. Hazard blijft trainen om klaar te zijn wanneer ik hem nodig heb. Er is ook niets aan de hand tussen ons.”

LEES OOK. Eden Hazard komt niet meer van de bank bij Real Madrid: “Hij moet deze winter vertrekken als hij klaar wil zijn voor Qatar”