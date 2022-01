Hoe De Camargo naast RWDM ook voor zijn Braziliaanse droom kiest: “Ik heb het aan mijn vrouw beloofd”

Igor de Camargo is niet langer een Kakker. De 38-jarige aanvaller ruilde gisteren zoals verwacht KV Mechelen voor het Edmond Machtensstadion van RWDM, waar hij zeventien jaar geleden al de touwen liet trillen. Met de Brusselaars uit 1B gaat De Camargo op jacht naar de promotie. In de zomer wacht wellicht een overstap naar de Braziliaanse zusterclub Botafogo FR. Als assistent-coach, of toch als speler? “Ooit in de Braziliaanse hoogste klasse spelen was een kinderdroom.”